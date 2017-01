Toby Driver (Kayo Dot, Tartar Lamb) - skladatel z astrální pláně

Interview

Toby Driver dokáže jako jeden z mála v současnosti vtisknout svým nahrávkám zcela osobitý punc a nezaměnitelnou poetiku, přičemž rozhodně nesetrvává ve vlastních šablonách, které by většina ostatních ráda prošlapávala po zbytek své tvorby za předpokladu, že by jich vůbec dosáhnula. Dokazoval to už s Maudlin Of The Well, dnes pod vlastním jménem, s projektem Tartar Lamb nebo pochopitelně s Kayo Dot.



Swans - My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky

Young God Records / 2010

„Není to reunion, ani žádná pitomě nostalgická záležitost,“ nechal se slyšet Michael Gira, mozek před třinácti lety rozpuštěné kapely Swans, když se na veřejnost dostaly první zvěsti o jejich návratu. Po letech strávených převážně tvorbou alternativně folkových písniček pod hlavičkou Angels Of Light (dále AOL) prý cítil potřebu pohnout se zase dál a magická intenzita hudby Swans se pro něj stala opět lákavou, přestože bezprostředně po jejich rozpadu se zapřisáhnul, že už nikdy nebude hrát hlasitou rockovou muziku.



Stereolab - Chemical Chords

4AD / 2008

Britská partička Stereolab proplouvá od začátku 90. let hudební scénou v bárce, kterou si sama svérázně stloukla ze všemožných naplavenin. Co naplat, že jednotlivé kousky působí protikladně, plavidlo se ukázalo dlouhodobě spolehlivé. A občas se skoro zdá, že Stereolab mají nejen vlastní loďku, ale i celý svůj záliv, kde se hudební proudy líně převalují jen podle jejich pravidel.



N.P.Molvaer: chtěl jsem improvizovat s jakýmkoliv zvukem, s hlukem i tichem

Interview

Z archivu vylovený rozhovor s talentovaným norským trumpetistou, který udělal menší díru do světa, proběhl na přelomu března a dubna 2006, pár dní před pražským koncertem. Tentokrát je to pár dní před vystoupením legendárního Jona Hassella, jenž patří k Molvaerovým vzorům.



Portishead - Third

Island/Mercury / 2008

Výsadu přijít i po jedenáctileté pauze s novým albem, přičemž bude s napětím očekávané, nemá příliš mnoho kapel. Zvlášť pokud je teprv jejich třetí a navíc zřejmě vzdálené aktuálním trendům. Britští Portishead mezi ty vyvolené naštěští, a poprávu, patří.